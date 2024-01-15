Суд приговорил экс-главу института РАНХиГС Барцица к пяти годам условно

Таганский суд Москвы приговорил бывшего директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игоря Барцица к пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере.

Как передает ТАСС, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в размере одного миллиона рублей. Таким образом, суд изменил меру пресечения Игорю Барцицу с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Кроме того, согласно решению суда, виновной по этому делу также признана декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф один миллион рублей. Такое же наказание получила и заместитель директора по научной работе Института госслужбы и управления РАНХиГС Галина Ивлеева, обвиняемая в этом же преступлении.

Дело в отношении Игоря Барцица возбудили в мае 2020 года. Он был взят под стражу и обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее обвинение было переквалифицировано на растрату, а мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы.