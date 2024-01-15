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ВС РФ отразили две украинские атаки на Краснолиманском направлении

При отступлении противник потерял до 20 человек живой силы.
2024-01-15 14:04:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные отразили две атаки штурмовых отрядов Нацгвардии Украины на Краснолиманском направлении, заявил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

В Серебрянском лесничестве передовые разведчики вскрыли перемещение противника. Благодаря действиям российских артиллеристов перемещение удалось остановить. Украинские националисты отступили, потеряв до 20 человек.

Шаров озвучил суточные потери украинской стороны на Краснолиманском направлении. В живой силе противник потерял свыше 80 человек. Кроме того, неприятель лишился двух бронированных машин, двух автомобилей, буксируемой гаубицы «Мста-Б».

Между тем на Купянском направлении ВС РФ боеприпасом «Краснополь» уничтожили танк Т-64. Задачу выполнили артиллеристы группировки «Запад», работающие на САУ «Мста-С».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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