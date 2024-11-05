Цивилева посетила Всероссийский форум Службы крови

За последние три года стратегический резерв компонентов крови увеличен в 2,5 раза. Об этом заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Замглавы оборонного ведомства приняла участие в работе Всероссийского форума Службы крови, который открылся в Москве.

«Благодаря слаженной работе, внедрению новых разработок, своевременному оказанию помощи нашим бойцам нам удается спасать и возвращать к жизни 98% ребят после ранений. И большинство этих ребят возвращаются в строй. У нас Главное военно-медицинское управление также является частью основной системы, в том числе и Службы крови», - сказала Цивилева.

Как отметила замминистра, все службы перешли на отечественную технику. Теперь Россия не зависит от импорта приборов для переливания крови. Участники форума - а это эксперты, лидеры донорского движения и представители власти - особое внимание уделили вопросам помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО.

Ранее Цивилева проверила организацию помощи раненым в госпитале Вишневского. Отличившиеся в зоне спецоперации бойцы получили из рук замминистра государственные и ведомственные награды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.