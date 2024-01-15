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Правительство России утвердило программу постройки 600 авиалайнеров за 6 лет

Капитальные вложения в программу составят более 850 миллиардов рублей в ценах 2023 года.
Тимур Шерзад 2024-01-15 13:06:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил построить более 600 полностью отечественных авиалайнеров за шесть лет. 

Мишустин подчеркнул важность собственного современного воздушного флота в условиях западных санкций. Он необходим для связанности регионов самой большой в мире страны. 

Михаил Мишустин добавил, что правительство РФ разрешило использовать для финансирования программы строительства гражданского авиафлота средства из Фонда национального благосостояния. Отмечается, что на эти цели можно будет привлечь более 280 миллиардов рублей. 

Всего же капитальные вложения в программу должны будут составить 865,6 миллиарда рублей в ценах 2023 года. 

#авиация #ОПК #михаил мишустин #авиастроение #Отечественные самолеты
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