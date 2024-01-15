Из-за пожара в калининградской гимназии эвакуировали 1 600 человек

Порядка 1 600 учеников и учителей пришлось эвакуировать из здания гимназии №40 в Калининграде из-за пожара в школьном туалете. Оперативной информацией поделилась пресс-служба МЧС.

По информации экстренных служб, утром 15 января вскоре после начала занятий в гимназии на улице Ю. Маточкина сработала пожарная сигнализация. Всех учащихся и педагогов срочно вывели на улицу. Выяснилось, что причиной инцидента стала загоревшаяся мусорная корзина в туалете.

«По прибытии подразделений пожарной охраны установлено, что произошло возгорание мусорной корзины в туалете на втором этаже», - уточнили в МЧС.

Помощь спасателей в тушении не потребовалась, с огнем справились сами сотрудники. Обошлось без последствий, в здании проводится дымоудаление.