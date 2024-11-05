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В Подмосковье при пожаре погиб бывший замгубернатора Тульской области

Сообщается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином.
Сергей Лебедев 2024-11-05 12:21:58
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press

В Подмосковье в результате пожара погиб бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Об этом сегодня со ссылкой на источники пишет «МК».

Трагедия произошла вчера в Пушкинском городском округе. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином.

Сообщение о гибели подтвердили в администрации Новомосковска, которую Станислав Шеденков возглавлял с 1991 по 1996 год.

Станислав Шеденков считался одним из самых уважаемых людей в Тульской области. Должность заместителя главы региона он занимал с 1996 по 1998 год.

#пожар #Московская область #происшествие #ЧП #Трагедия #огонь #погиб #замгубернатора #Станислав Шеденков
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