В Подмосковье при пожаре погиб бывший замгубернатора Тульской области

В Подмосковье в результате пожара погиб бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков. Об этом сегодня со ссылкой на источники пишет «МК».

Трагедия произошла вчера в Пушкинском городском округе. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с камином.

Сообщение о гибели подтвердили в администрации Новомосковска, которую Станислав Шеденков возглавлял с 1991 по 1996 год.

Станислав Шеденков считался одним из самых уважаемых людей в Тульской области. Должность заместителя главы региона он занимал с 1996 по 1998 год.