Жители Екатеринбурга отправили гумпомощь и машину бойцам ВС РФ в зону СВО

Масксетью три на шесть метров можно укрыть армейский УАЗ. А для тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» потребуется масксеть гораздо больше. Необходимые размеры получают напрямую от боевых командиров. Плетут их в обществе инвалидов Верхней Салды.

Машина Андрея Дудина набита битком. От автомобилистов он привез инструменты и антифриз. Пенсионеры передают теплое белье, связали носки и варежки. Еще одно полезное изделие - тактические носилки. Они легко помещаются в кармане.

«У каждого такие должны быть при себе, чтобы в случае ранения вытащить в безопасное место. Четыре человека подхватывают и выносят», - рассказывает Дудин.

Вышедшие с каникул школьники досылают бойцам новогодние подарки. В них входит одежда и продукты питания. Из посылок со всего среднего Урала формируется очередная крупная партия.

Автомобиль не просто средство доставки гумгруза. Машина останется в зоне СВО передадут бойцам. Разве что надпись на борту не успели закрасить. Бывшую экспресс-лабораторию подготовил и безвозмездно передал местный Росздравнадзор.

Машина не первая и не последняя. «Нива» из гаража пожарной службы белоярской атомной станции ждет очереди на отправку. По распоряжению правительства не нужную технику госпредприятия, органы исполнительной власти могут передавать в зону СВО. Предложения направляют в Народный фронт». Общественники учитывают тип автомобиля, оценивают техническое состояние.

Офицер группировки «Центр» с позывным Добряк забирает фургон с грузом. За рулем он вернется из отпуска в зону боевых действий. Там на машину сразу установят противодронную сетку и бронелисты. Эксплуатировать будут на Авдеевском направлении и в районе Кременной.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.