VR-тренажеры и обучающий ИИ: чем удивил гостей павильон «Армия детям» на ВДНХ

В рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ начал свою работу павильон «Армия детям» с игровыми зонами и интерактивной экспозицией Министерства обороны. Виртуальные тренажеры, искусственный интеллект, множество мастер-классов дают возможность юным посетителям управлять беспилотником, танком и даже истребителем, а также стать главным на командном пункте с панорамным экраном.

Пускай еще не все слова Максиму даются легко, управлять роботехнической станцией он научился на раз. Мальчик пришел в павильон «Армия детям» одним из первых и уже задумывается о суворовском будущем по примеру старшего брата. А тот узнает своих одноклассников за партой родного училища. Каждая парта - как место в кабине космического корабля: встроенные компьютеры помогают учиться и сами познают своих учеников.

«Прямо сейчас они используются в иркутском суворовском училище. Их установили в 2023 году, за ними уже занимаются дети. В них встроен искусственный интеллект который помогает ребенку во время образовательного процесса», - рассказала волонтер павильона «Армия детям» Ярослава Пимкина.

В секторе по соседству можно взяться за современные инструменты военных хирургов. Например, на одном тренажере задача переместить резиновое кольцо со стержня на стержень и не уронить. Так будущие врачи отрабатывают во время учебы моторику, чтобы не повредить инструментом органы реального пациента.

Главная идея павильона «Армия детям. Город профессий» в том, что все здесь посвящено теме военного образования - от полевой медицины до управления беспилотными летательными аппаратами. При чем программы, которые здесь представлены, зачастую используются в реальных учебных заведениях.

«Вот я сейчас разведчик. Осматриваю местность врага, там, где он поселился», - передала юнармеец Катя, всматривающаяся в поле боя на тренажере полета БПЛА, пока ее напарница управляет беспилотником.

Будущий летчик Гриша, ощутив себя пилотом многоцелевого истребителя Су-57, пересел в танк на симуляторе виртуальной реальности.

«Я сейчас на танке еду огромном!», - делится впечатлениями юный танкист.

Старт работе павильона «Армия детям» дал заместитель министра обороны Тимур Иванов, он осматривает каждый сектор. Больше всего времени уделяет секторам медицины и БПЛА.

В павильоне Армия детям. Город профессий. Будущее страны» также представлены класс киберспорта и другие аттракционы, а еще будущее медицины - хирургия с использованием очков дополненной реальности. Павильон начал свою работу на ВДНХ в рамках большой выставки-форума «Россия».

Подробнее смотрите в сюжете Владислава Кустова для телеканала Звезда».