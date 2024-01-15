Путин назвал ключевым приоритетом создание условий для героев спецоперации

Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создавать условия для героев спецоперации.

«Ключевой приоритет - создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», - говорится в приветственном тексте от президента России участникам, организаторам и гостям форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», который проходит в парке «Патриот».

Путин подчеркнул, что особенно значимо участие ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

Владимир Путин добавил, что общей задачей является поддержка семей погибших боевых товарищей. Необходимо укреплять всю систему социальных гарантий для участников спецовперации, а также повышать эффективность медпомощи и программ реабилитации.