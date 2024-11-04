Не менее девяти жителей Индонезии погибли при извержении вулкана Левотоби

Извержение вулкана Левотоби на востоке Индонезии привело к гибели не менее девяти человек. Как указывает издание Asce-si, стратовулкан Левотоби Лакилаки начал испускать столбы дыма и огненно-красный столб лавы, вулканический пепел и раскаленные камни.

Представитель Центра вулканологии и смягчения геологической опасности (PVMBG) Хади Виджая уточнил, что после извержения отключилось электричество, а потом полил дождь и сверкали молнии.

Началась эвакуация населения. Дома жителей деревни Клатанло получили повреждения. Извержение Левотоби началось в воскресенье, 3 ноября, в 23:57 по местному времени (18:57 по московскому времени).

Вулкан Левотоби Лакилаки находится на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. В высоту он достигает не менее 1703 метров.