За минувшие сутки бойцы группировки войск «Запад» захватили 43 украинских опорных пункта. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он также добавил, что при поддержке авиации и артиллерии поражены живая сила и техника националистов в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.

Кроме того, был нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений резерва 114-й бригады теробороны. Для этого российские военные применили реактивную систему залпового огня «Торнадо-С».

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены девять минометных расчетов», - сообщил Иван Бигма.

Он добавил, что ВС РФ за сутки уничтожили две станции спутниковой связи Starlink, восемь пунктов управления БПЛА и сбили два вражеских беспилотника.