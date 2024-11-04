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Бойцы группировки войск «Запад» за сутки захватили 43 «опорника» ВСУ

Российские военные также уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и девять минометных расчетов противника.
Сергей Лебедев 2024-11-04 08:49:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За минувшие сутки бойцы группировки войск «Запад» захватили 43 украинских опорных пункта. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Он также добавил, что при поддержке авиации и артиллерии поражены живая сила и техника националистов в районах населенных пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.

Кроме того, был нанесен удар по пункту временной дислокации подразделений резерва 114-й бригады теробороны. Для этого российские военные применили реактивную систему залпового огня «Торнадо-С».

«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены девять минометных расчетов», - сообщил Иван Бигма.

Он добавил, что ВС РФ за сутки уничтожили две станции спутниковой связи Starlink, восемь пунктов управления БПЛА и сбили два вражеских беспилотника.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #starlink #МО РФ #Опорные пункты
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