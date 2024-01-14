МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автобус насмерть сбил пешехода

По предварительной информации, погибший в ДТП под Тобольском переходил дорогу в неположенном месте.
Ян Брацкий 2024-01-14 09:10:01
© Фото: gibdd72, Telegram

Молодой человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Трагедия произошла на 189-ом километре автодороги.

Пешеход попал под колеса автобуса, который следовал по маршруту «Чебоксары-Когалым», сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

По предварительной информации, 22-летний житель села Кутарбитка Тобольского района переходил дорогу в неположенном месте, однако это предстоит выяснить в ходе следствия. На месте работают полицейские.

#Трагедия #ДТП #автобус #ГИБДД #пешеход
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»