На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск автобус насмерть сбил пешехода

Молодой человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Трагедия произошла на 189-ом километре автодороги.

Пешеход попал под колеса автобуса, который следовал по маршруту «Чебоксары-Когалым», сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

По предварительной информации, 22-летний житель села Кутарбитка Тобольского района переходил дорогу в неположенном месте, однако это предстоит выяснить в ходе следствия. На месте работают полицейские.