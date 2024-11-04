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Четыре человека погибли при пожаре в Сургуте

На месте трагедии обнаружили тела двух детей и двух взрослых.
Сергей Лебедев 2024-11-04 08:20:13
© Фото: mchs_official, Telegram

В минувшее воскресенье вечером в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа сгорел дачный дом. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте трагедии спасатели нашли тела трехлетней девочки и годовалого мальчика. Также при пожаре погибли 56-летний мужчина и 27-летняя женщина.

 Отмечается, в ликвидации огня участвовали 15 спасателей. Также привлекли три единицы техники.

Что стало причиной возгорания, не сообщается.

#пожар #ХМАО #МЧС #ЧП #сургут #Трагедия #огонь #погибшие
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