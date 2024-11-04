Четыре человека погибли при пожаре в Сургуте

В минувшее воскресенье вечером в городе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа сгорел дачный дом. В результате происшествия погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

На месте трагедии спасатели нашли тела трехлетней девочки и годовалого мальчика. Также при пожаре погибли 56-летний мужчина и 27-летняя женщина.

Отмечается, в ликвидации огня участвовали 15 спасателей. Также привлекли три единицы техники.

Что стало причиной возгорания, не сообщается.