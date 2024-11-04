Священник ЦВО навестил участников СВО накануне Дня народного единства

На Красноармейском направлении зоны специальной операции военные священники Центрального военного округа поздравили бойцов группировки войск «Центр» с Днем народного единства и Казанской иконы Божией Матери. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Помощник командира соединения ЦВО по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко доставил бойцам икону. Также был организован молебен в передвижном полевом храме, в завершение которого артиллеристы, танкисты и мотострелки смогли подойти к самой иконе и принять участие в таинстве причастия.

«Очень отрадно было помолиться с нашими воинами, потому что видишь, как молитва укрепляет их, делает их сильней, смелее», - отметили иерей Роман Чебоненко.

Затем представители военного духовенства ЦВО окропили святой водой всех военнослужащих. Также бойцам раздали молитвословы и освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.