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Энергетики сообщили о восстановлении электричества в Ростовской области

Свет погас в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района, а также в некоторых районах Ростова-на-Дону.
Владимир Рубанов 2024-01-14 02:33:01
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Тысячи жителей Ростовской области остались вечером 13 января без света из-за аварии, сообщил местный портал 161.ru. Энергетическая компания «Россети-Юг» сообщила в Telegram-канале, что электроснабжение восстановлено в 23:37 по местному времени.

Отключение произошло около 21.30. Свет погас в Новочеркасске, Гуково, Батайске, Аксае, населенных пунктах Азовского района, а также в некоторых районах Ростова-на-Дону.

Отключение света произошло из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях, сообщили в компании «Россети-Юг». После этого региональное диспетчерское управление по Ростовской области СО ЕЭС России приняло решение о вводе графиков временного отключения в ряде районов Ростовской области.

Восстановление энергоснабжения в обесточенной части Ростова-на-Дону подтвердили также в местной управляющей компании.

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