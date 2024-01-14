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«Продукты съели Шольц и Зеленский»: как по Германии прокатилась волна протестов

Чем закончится европейский бунт - станет понятно уже в ближайшие недели.
Алексей Самолетов 2024-01-14 22:02:01
© Фото: IMAGO Rolf Poss Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Германию, некогда богатейшую страну Европы, сотрясают грандиозные акции протеста. Бастуют железнодорожники: машинистам грузовых и пассажирских составов урезали льготы. Их деньги отдают Украине.

С первых дней 2024 года бастуют фермеры. Тысячи человек вывели на улицы тракторы и начали блокировать дороги, перекрывать федеральные учреждения и мешать органам власти. В некоторых городах, не стесняясь, перед правительственными зданиями просто вывалили огромные кучи навоза, чтобы наглядно показать, что простые люди думают о властях. Причина протестов фермеров - та же, что и у машинистов - отмена льгот и субсидий. Сэкономленные деньги - полмиллиарда евро - тоже планируют отдать Киеву.

Как результат, на дорогах Германии - транспортный коллапс. Прекращена отгрузка сельхозпродукции. В магазинах в считанные дни исчезли продукты, немцы узнали, что такое дефицит. Зато появились таблички: «Все продукты съели Шольц и Зеленский».

С опаской на все происходящее смотрят в соседней Франции. Там экономическая ситуация не лучше, а еще свое недовольство ужесточением законов весьма бурно с первых дней нового года выражают десятки тысяч мигрантов.

О том, почему тысячи жителей Германии и Франции вышли на массовые протесты, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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