Главный физик-почвовед России Иван Судницын скончался в Москве

Главный физик-почвовед России, профессор МГУ Иван Судницын скончался в Москве на 92-м году жизни.

Профессора МГУ нашла в квартире его 67-летняя племянница, которая ухаживала за Судницыным. Когда он перестал в течение пару дней отвечать на звонки, племянница заволновалась и направилась в квартиру профессора. На входной двери она увидела записку «Газ. Без специалистов не входить», передает Life.

Дома сильно пахло газом, Судницын лежал без сознания на полу. Далее ученого доставили в токсикологическое отделение с диагнозом «отравление продуктами горения», к утру пожилой мужчина скончался в больнице.

Иван Судницын - заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор биологических наук, автор свыше 200 научных публикаций, в том числе и монографии. Он разработал первые в СССР курсы моделирования почвенно-физических процессов для студентов вузов. А также создал и впоследствии преподавал авторский курс почвоведения в Международном университете природы.

Основная сфера научных интересов — экологическая гидрофизика почв: изучение движения влаги в системе «почва-растения-атмосфера». Им создана универсальная теория движения воды в почве, выявлены закономерности поглощения растениями почвенной влаги. Также Судницын создал новые приборы и методы определения термодинамических свойств воды в почве и получил за это десять патентов. В 2005 году за работу по создании и реализации программы И. И. Судницын был удостоен Премии Президента РФ в области образования.



