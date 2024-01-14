Несломленный Иран: почему Тегеран отказался принимать западный образ жизни

Ситуация на Ближнем Востоке во многом зависит от того, какую позицию займет Иран. Даже если сейчас на фоне бомбардировок Йемена и атак хуситов на американские корабли в Красном море, Тегеран, к примеру, введет нефтяное эмбарго или решит перекрыть Ормузский пролив , то последствия этого шага почувствует весь мир.

На Ормузский пролив приходится почти треть всех морских поставок нефти. И, если Иран решится на такой шаг в качестве мести США, мгновенный рост нефтяных котировок составит минимум 20%. Разразится экономический кризис похлеще того, что случился в 70-х годах. Взаимная ненависть Тегерана и Вашингтона - очень давняя история. Иран много десятилетий назад смог не просто бросить вызов США и их политике вестернизации, но все эти годы очень стойко держит удар.

Сегодня телеканал «Звезда» начинает показывать серию специальных репортажей, посвященных Ирану. С этой страной у России многовековые связи. Были сложные времена и много хорошего. А в последние годы, в свете санкционных атак Запада и переустройства мирового порядка, мы посмотрели друг на друга заново. Иран для нас сейчас является важным стратегическим партнером, а его опыт - бесценен.

И поэтому в конце прошлого года мы отправились в Тегеран и стали первой съемочной группой российского телевидения, получившей официальное разрешение на съемки в этой стране. Конечно, мы ехали с определенными представлениями о том, как живет Иран, какие там традиции, правила и законы. Но абсолютное большинство шаблонов рухнуло.

Подробнее о современном и многоликом Иране, его истории, а также о том, чем живут люди, смотрите в материале Ольги Беловой.