Затмит все споры в Конгрессе США: как повлияет на политику досье Эпштейна

В Соединенных Штатах новый год обещает быть крайне интересным. Начался он там со скандала, который по степени своего влияния на внутреннюю политику может затмить все предыдущие споры и взаимные обвинения демократов и республиканцев. Всплыло досье скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

Он «прославился» в свое время тем, что регулярно устраивал сексуальные развлечения с участием несовершеннолетних для американской и британской элиты. И это были не просто вечеринки. Под утехи обустроили роскошный особняк на острове в Карибском море, где происходило насилие над подростками.

Джеффри Эпштейн и его подельники содержали целую секс-индустрию и регулярно отправляли педофилам несовершеннолетних. Миллиардер избегал наказания 20 лет. Когда в 2019 году его поймали, он пообещал раскрыть свой архив и рассказать, кто бывал у него в гостях и чем там занимался.

«Если я расскажу все, что знаю о политиках и кандидатах, им придется отменять выборы», - заявил Джеффри Эпштейн накануне очередных американских выборов.

И сразу после этого он таинственным образом покончил жизнь самоубийством в тюремной камере. Но список гостей его секс-вечеринок сохранился.

Можно не сомневаться, что этот крупнейший скандал будут использовать в преддверии президентских выборов в США.

Подробнее об американской истории разврата смотрите в материале Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».