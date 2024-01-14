В Главном храме ВС РФ прошел третий Рождественский хоровой собор

В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации - Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова - состоялся Третий Рождественский хоровой собор. В мероприятии, которое прошло в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, приняли участие более 320 человек из восьми военных и православных исполнительских коллективов.

В мероприятии приняли участие Православный хор и ансамбль инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество», женский хор Академического ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова, хор Ансамбля песни и пляски «Красная звезда» Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), хор курсантов и хор Военного института (военных дирижеров) Военного университета им. князя Александра Невского МО РФ, Преображенский и Камерный хоры прихожан Храма Христа Спасителя, хор «Сольба» Николо-Сольбинского женского монастыря, Архиерейский хор Ставропольской Митрополии. Впервые принял участие Кубанский казачий хор.

Каждый хоровой коллектив представил программу, которая была составлена из произведений христианской духовной музыки и рождественских колядок из своего репертуара. В завершение третьего Рождественского хорового собора участников спецоперации и прихожан Главного храма ВС РФ ждало выступление сводного хора всех участников мероприятия, которым дирижировал митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

«Символично, что Рождественские хоровые соборы объединяют многие поколения защитников нашего Отечества - от ветеранов Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции», - сказал заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, Рождественский хоровой собор также пройдет 20 января в Морском соборе святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Он будет приурочены к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Главной целью данного события, которое уже стало традиционным, является приобщение сограждан к многовековым традициям Православия, русской духовной музыкальной культуры, возвращение к идеологии беззаветного служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры, в том числе в местах прохождения воинской службы. Хоровой собор прославляет русское воинство и само служение Отечеству.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.