На Украине продолжают кипеть страсти вокруг нового закона о мобилизации и того, где брать пополнение для отправки на поле боя. Киев всячески пытается дотянуться до тех, кто успел убежать в Европу. Между тем, страшные цифры реальных потерь на днях озвучил бывший генпрокурор страны Юрий Луценко. По его данным, ВСУ с начала спецоперации потеряли убитыми и тяжелоранеными 500 тысяч человек.

И это та страшная правда, которой так боится Зеленский. Полмиллиона украинцев, которые погибли за новые виллы главы киевского режима, за рост его капитала, за американский военпром и за семью Байдена.

Сам же Зеленский начал год с активного поиска денег. Он отправился в страны Прибалтики, которые сами еле сводят концы с концами, но плотно удерживают первое место в мире по русофобии.

И в этом плане Литва, Латвия и Эстония не подвели. Денег они не дали, однако морально поддержали от всей души. Особенно отличился Таллин.

Так, эстонский президент Алар Карис одобрил нанесение ударов по российским регионам западным оружием.

Подробнее об агонии киевского режима смотрите в материале Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».