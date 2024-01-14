Дептранс Москвы призвал отказаться на следующей неделе от поездок на машине

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы предупредил жителей столицы о сильных осадках в виде снега на следующей неделе и порекомендовал отказаться от поездок на автомобиле.

«Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

В Дептрансе отметили, что метрополитен, МЦК, МЦД работают в штатном режиме, автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам.

Автомобилистов также призвали быть аккуратными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не отвлекаться на мобильные устройства.