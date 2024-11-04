Литва запретила военную службу для россиян и белорусов

Жителей Литвы, у которых есть в наличии второе гражданство, не допустят к службе в вооруженных силах Литвы, а действующих военных уволят. Об этом сообщает издание «360».

В законопроекте отмечается, что ограничение касаются тех граждан, которые получили паспорта стран, представляющих угрозу национальной безопасности прибалтийской страны.

«Это необходимо для того, чтобы снизить уязвимость литовских военнослужащих к разведке других стран и обеспечить верность военнослужащих Литве», - заявил министр обороны Лауринас Кащюнас.

Он дополнил, что лица с двойным гражданством имеют доступ к закрытой информации нацобороны. Также их могут использоваться для проведения диверсий в стране.

Ранее литовские военные недалеко от границы с Россией установили оборонные сооружения.