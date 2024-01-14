Ворота в Азию: как прошла поездка Путина на Чукотку и в Хабаровск

Президент Владимир Путин на этой неделе отправился на Дальний Восток и тем самым дал понять, что именно там, за тысячи километров от Москвы, сейчас находится главный потенциал развития страны.

Дальний Восток - это центр глобальной деловой активности и ворота России в Азию, где сегодня совершаются самые крупные сделки и проекты, там сейчас край возможностей. И во время этой поездки глава государства буквально погрузился в жизнь региона и его реалии.

«Когда смотришь своими глазами, некоторые вещи приобретают другое звучание», - признался российский лидер.

Началось все с Чукотки и ее столицы - города Анадыря, где Путин до этого не бывал ни разу. Президенту показали, как выращивают свежие овощи, как в условиях вечной мерзлоты можно получать свой, натуральный урожай, как работает местный аэропорт. Чтобы добраться от него до города, летом надо ехать на барже, а зимой - на снегоходе.

Затем был Хабаровск, и вновь разговор с местными предпринимателями о развитии региона - дорог, внутреннего туризма, инфраструктуры. И там же Владимир Путин озвучил экономические итоги года, заявив, что рост валового внутреннего продукта страны может быть больше того, что прогнозировали - он превысит 4%. Против России введено 19 тысяч санкций, различные политические и экономические ограничения, а по объему экономики, по паритету покупательной способности РФ в 2023 году смогла обогнать крупнейшую экономику Старого Света - Германию - и вышла на первое место в Европе и на пятое в мире.

Подробнее о поездке президента России на Дальний Восток, об удивительных результатах, и о том, к каким вершинам еще надо стремиться, смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».