Победа куется в тылу: как предприятия ОПК помогают достигать целей спецоперации

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Московской области. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» полностью выполнила план за 2023-и год. А с начала специальной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным позициям в 5 раз.

При этом глава оборонного ведомства поставил задачу не просто наращивать производство боеприпасов, но и сосредоточиться на выпуске высокоточной продукции.

«Основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», - отметил министр обороны.

Подробнее о боевой работе на предприятиях ОПК и линии фронта смотрите в материале Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».