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Победа куется в тылу: как предприятия ОПК помогают достигать целей спецоперации

На этой неделе Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Московской области.
Федор Шеин 2024-01-14 19:21:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Московской области. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» полностью выполнила план за 2023-и год. А с начала специальной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены по отдельным позициям в 5 раз.

При этом глава оборонного ведомства поставил задачу не просто наращивать производство боеприпасов, но и сосредоточиться на выпуске высокоточной продукции.

«Основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», - отметил министр обороны.

Подробнее о боевой работе на предприятиях ОПК и линии фронта смотрите в материале Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#ОПК #Минобороны России #гособоронзаказ #предприятия #линия фронта
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