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В Казани загорелась крыша гостиницы

По предварительным данным ГУ МЧС России по Республике Татарстан, в результате происшествия никто не пострадал.
Максим Крюков 2024-01-14 16:32:01
© Фото: kazan, Telegram © Видео: kazan, Telegram

На улице Павлюхина в Приволожском районе Казани загорелась крыша здание, в котором находится гостиница и банкетный зал, пожару был присвоен третий ранг сложности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«Происходит горение двухэтажного, с мансардным этажом, отдельно стоящего здания, размером в плане 26х36 метров», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

К ликвидации пожара было привлечено 104 человека и 32 единицы специальной техники. Отмечается, что данные о пострадавших пока не поступали.

В региональном главе МЧС добавили, что в 15.23 возгорание было локализовано. Ориентировочно, площадь пожара составила 936 квадратных метров.

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