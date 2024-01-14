В Казани загорелась крыша гостиницы

На улице Павлюхина в Приволожском районе Казани загорелась крыша здание, в котором находится гостиница и банкетный зал, пожару был присвоен третий ранг сложности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

«Происходит горение двухэтажного, с мансардным этажом, отдельно стоящего здания, размером в плане 26х36 метров», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

К ликвидации пожара было привлечено 104 человека и 32 единицы специальной техники. Отмечается, что данные о пострадавших пока не поступали.

В региональном главе МЧС добавили, что в 15.23 возгорание было локализовано. Ориентировочно, площадь пожара составила 936 квадратных метров.