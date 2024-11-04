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На горе Бойко в Крыму спасли туристов, которые сбились с тропы в темноте

Заблудившиеся путешественники связались со спасателями по телефону и попросили о помощи.
Анастасия Бобылева 2024-11-04 15:08:33
© Фото: © Aleksander Lyskin Global Look Press

На горе Бойко в Крыму пятеро туристов сошли с тропы в темноте и не смогли найти путь обратно. Их спасли сотрудники МЧС России по Республике Крым и ГКУ «Крым - спас».

Как пишет пресс-служба МЧС, путешественники сами связались с ними и попросили о помощи. Спасатели «прочесали горно-лесную территорию пешим ходом и на машинах повышенной проходимости». В конце концов, туристов нашли и доставили к ближайшему населенному пункту.

Помощь медиков не понадобилась. Всего в операции участвовали восемь спасателей и две единицы техники.

#в стране и мире #Крым #Туристы #спасатели #МЧС России
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