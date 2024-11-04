Перуанский футболист упал на поле замертво после удара молнии

На футбольном поле в Перу один из игроков скончался от удара молнии. Разряд поразил 39-летнего защитника Хосе Уго де ла Круc Меcа.

На опубликованных кадрах видно, как шедших по полю игроков внезапно поразило электричество с неба. Не менее четырех человек упали, как подкошенные. Об этом со ссылкой на местное издание сообщает Life.

Уточняется, что спортсмены пытались покинуть поле, так как начался шторм. Но внезапно ударила молния, попав в землю рядом с Меcой. Всех пострадавших госпитализировали в клиническую больницу в Уанкайо.

Подобный этому случай произошел порядка 10 лет назад, когда в игрока Жоао Контрераса угодила молния, но он остался живым.