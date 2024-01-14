Всероссийская акция «Елка желаний» помогла исполнить мечту мальчика Сережи из Екатеринбурга. Он загадал увидеться с отцом, который проходит службу в зоне специальной военной операции с первых ее дней. Об этом сообщает Минобороны России.

Мальчик написал в школе письмо Деду Морозу. Сережа попросил у него возможности увидеться с отцом ненадолго, хотя бы по телевизору. Письмо попало на «Елку Желаний». Его заметило командование Центрального военного округа и помогло исполнить новогоднюю мечту мальчика.

Для ребенка и его папы организовали телемост. Семья Сережи смогла собраться в полном составе, пообщаться и обсудить домашние дела.

«Было неожиданно. Очень рад был увидеть детей. Выполнял задачи - тут вызвали. Очень давно не видел свою семью. Увидел, эмоции зашкаливают. Большая семья, очень рад был их увидеть, пообщаться, спросить, как дела. Спасибо командованию, очень хорошее мероприятие, нужное, поддерживает», - рассказал отец мальчика.

Участники телемоста были очень рады возможности увидеть друг друга и пообщаться.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.