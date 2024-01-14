В результате удара по аэродрому Долгинцево уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Российские ракетчики и артиллеристы нанесли удар по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, в результате атаки уничтожен склад с боеприпасами, а также техника и боевики на позициях.

«Поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах», - говорится в сообщении.

Кроме того, средствами ПВО сбиты 23 украинских беспилотника. Дроны уничтожены в районах населенных пунктов ЛДНР, Запорожской, Херсонской областей. Также силы противовоздушной обороны уничтожили 17 реактивных ракет систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.