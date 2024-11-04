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ВС РФ ударили по украинским аэродромам и НПЗ

Российские военные применили оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.
2024-11-04 13:36:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В минувшие сутки ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также российские войска поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров, скопления живой силы и военной техники противника. Удары нанесены в 132 районах.

В МО РФ отметили, что была применена оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, за сутки средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу «Hammer» производства Франции и 42 беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #аэродром #МО РФ #нпз
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