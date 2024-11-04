ВС РФ ударили по украинским аэродромам и НПЗ

В минувшие сутки ВС РФ ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также российские войска поразили цеха производства и места хранения безэкипажных катеров, скопления живой силы и военной техники противника. Удары нанесены в 132 районах.

В МО РФ отметили, что была применена оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Кроме того, за сутки средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда американской РСЗО HIMARS, управляемую авиационную бомбу «Hammer» производства Франции и 42 беспилотника.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.