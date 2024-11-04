Скончался лауреат 27 премий «Грэмми» композитор Куинси Джонс

В возрасте 91 года умер известный американский композитор, продюсер самого продаваемого в истории альбома Майкла Джексона и лауреат 27 премий «Грэмми» Куинси Джонс. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на родственников музыканта.

Отмечается, что Куинси Джонс скончался в воскресенье вечером. Он умер в своем доме в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе в окружении семьи.

Куинси Джонса начал свою карьеру в 1956 году. За это время он прошел путь от трубача до создания собственного лейбла и сотрудничества с величайшими музыкантами, в том числе с Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд и Майклом Джексоном.

За свою жизнь Куинси Джонс выпустил 27 студийных альбомов. Кроме того, он написал более 80 саундтреков к кинофильмам.