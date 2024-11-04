Система «Купол Донбасса» сбила почти 100 целей ВСУ за неделю

За минувшую неделю российские специалисты сорвали 96 атак ВСУ с воздуха. Уточняется, что в перехвате целей противника задействовали «Купол Донбасса» - систему защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.

По информации пресс-службы Управления ФСБ по Донецкой Народной Республике, вражеские объекты сбивали над Макеевкой и Донецком.

Так, в Макеевке удалось перехватить ударный БПЛА реактивного типа с осколочно-фугасным боеприпасом в Центрально-городском районе.

При этом в Куйбышевском районе Донецка удалось подавить беспилотник самолетного типа. Уточняется, что его использовали для отвлечения системы противовоздушной обороны. Также у дрона отсутствовала боевая часть и средства наблюдения.

«За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорвано 96 террористических атак украинских беспилотников», - уточнили в ведомстве.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили 80 боеприпасов в направлении Донецкой республики. Украинские националисты совершили 24 обстрела, 23 из которых произошли на Горловском направлении.