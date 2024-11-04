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Почти 200 домов в Новороссийске оказались без тепла из-за аварии

В Новороссийске отключение насосной станции от электроэнергии привело к тому, что 194 дома остались без отопления.
Дарина Криц 2024-11-04 10:48:24
© Фото: mtsunvrsk, Telegram

В Новороссийске авария привела к экстренному отключению почти двух сотен домов от отопления. Это произошло из-за обесточивания одной из насосных станций. О произошедшем сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, его слова приводит RT.

«В 5:28 произошло аварийное отключение электрической энергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо, вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная. Без отопления остались 194 объекта», - написал градоначальник в телеграм-канале.

Кравченко добавил, причиной произошедшей аварии стала разгерметизация трубопровода. При этом один прорыв уже удалось локализовать. В 06:41 на насосную станцию вновь поступала электроэнергия.

#в стране и мире #авария #Новороссийск #отопление #мэр города #андрей кравченко
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