Почти 200 домов в Новороссийске оказались без тепла из-за аварии

В Новороссийске авария привела к экстренному отключению почти двух сотен домов от отопления. Это произошло из-за обесточивания одной из насосных станций. О произошедшем сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко, его слова приводит RT.

«В 5:28 произошло аварийное отключение электрической энергии на насосной станции по улице Снайпера Рубахо, вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная. Без отопления остались 194 объекта», - написал градоначальник в телеграм-канале.

Кравченко добавил, причиной произошедшей аварии стала разгерметизация трубопровода. При этом один прорыв уже удалось локализовать. В 06:41 на насосную станцию вновь поступала электроэнергия.