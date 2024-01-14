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Одна цель - одна ракета: кадры работы ЗРПК «Панцирь-С1» на Купянском направлении

Во время боевого дежурства расчет засек украинский БПЛА, который двигался в сторону объекта обороны.
2024-01-14 05:49:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» сбил очередной беспилотник на Купянском направлении в зоне спецоперации. Кадры боевой работы машины показало Минобороны России.

Во время боевого дежурства расчет засек украинский БПЛА, который двигался в сторону объекта обороны.

«Доложили на командный пункт полка, получили команду на уничтожение. При входе в зону уничтожили. Расход - одна ракета», - рассказал командир боевой машины ЗРПК «Панцирь-С1» с позывным «Звезда».

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» в любое время дня и ночи контролируют воздушное пространство над позициями российских войск. Комплекс располагает 12 зенитными ракетами и двумя двуствольными пушками калибром 30 мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов.

С этим вооружением ЗРПК «Панцирь-С1» может сбивать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты постоянно меняют позиции. На новом месте машину можно за 10 секунд перевести из дежурного режима в боевой.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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