Власти Кении планируют трудоустроить в России 10 тысяч своих граждан, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. Это станет возможным в случае заключения двусторонних соглашений.

«Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений... Россия: 10 000 рабочих мест», - написал Мохамед в соцсети Х.

Высококвалифицированных кенийцев также ждут в Европе и Саудовской Аравии. Согласно данным Мохамеда, Германия готова предоставить Кении 250 000 рабочих мест, 30 тысяч работников может принять Израиль, в Сербии ждут 20 тысяч человек. В основном, вакансии связаны со строительством, сельским хозяйством и сферой услуг.