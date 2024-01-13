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Власти Кении планируют трудоустроить в России 10 тысяч своих граждан

Президент Кении намерен продвигать страну, как конкурентоспособный источник профессиональной рабочей силы.
Ян Брацкий 2024-01-13 09:27:01
© Фото: Karlheinz Irlmeier, imagebroker.com, Global Look Press

Власти Кении планируют трудоустроить в России 10 тысяч своих граждан, сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед. Это станет возможным в случае заключения двусторонних соглашений.

«Еще больше возможностей появится после заключения двусторонних соглашений... Россия: 10 000 рабочих мест», - написал Мохамед в соцсети Х.

Высококвалифицированных кенийцев также ждут в Европе и Саудовской Аравии. Согласно данным Мохамеда, Германия готова предоставить Кении 250 000 рабочих мест, 30 тысяч работников может принять Израиль, в Сербии ждут 20 тысяч человек. В основном, вакансии связаны со строительством, сельским хозяйством и сферой услуг.

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