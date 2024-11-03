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В США разгорелся политический скандал из-за изъятия и усыпления белки

Сотрудники департамента аргументировали такие действия постоянными жалобами людей на незаконное содержание диких животных.
Карина Тазетдинова 2024-11-03 06:57:12
© Фото: Thomas Hinsche, imageBROKER.com, Global Look Press

Белочку по кличке Арахис из Нью-Йорка забрали у хозяина и усыпили, передает Associated Press. История предалась огласке из-за ее популярности в соцсетях.

Джек Лонго подобрал ее на улице, когда она была еще совсем маленькой. В агентстве отмечают, что маму белочки сбила машина. Хозяин назвал ее Арахисом и создал ей аккаунты в социальных сетях. Белочка стала настоящим блогером с аудиторией на 500 тысяч подписчиков.

Но после, животное изъяли представители департамента охраны природы Нью-Йорка. Отмечается, что они аргументировали такие действия постоянными жалобами людей на незаконное содержание диких животных.

Усыпление белки стало политическим вопросом и новым элементом предвыборной кампании кандидата в президенты Дональда Трампа. Сторонники его партии пообещали выиграть выборы ради Арахиса.

Американский миллиардер Илон Маск, отреагировал на ситуацию, заявив, что государство превысило полномочия. Он считает, что департамент похитил и казнил белку-сироту.

#Трамп #илон маск #Животные #белка #эвтаназия
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