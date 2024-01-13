NASA представило тихий сверхзвуковой самолет X-59 для коммерческих авиаперевозок

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) совместно с Lockheed Martin представили экспериментальный тихий сверхзвуковой самолет X-59, способный преодолевать звуковой барьер с меньшим шумом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

«Используя этот единственный в своем роде экспериментальный самолет, NASA стремится собрать данные, которые могли бы произвести революцию в авиаперевозках, проложив путь к новому поколению коммерческих самолетов, способных путешествовать быстрее скорости звука», - говорится в сообщении NASA.

Уточняется, что на данный момент в США стоит запрет на полеты со сверхзвуковой скоростью над сушей, чтобы избежать громких «звуковых ударов» на земле. Однако представленный самолет не будет вызывать характерных хлопков из-за инновационного дизайна, передает «360».

По словам разработчиков, воздушное судно сможет достигать скорости 1488 километров в час, что позволит «изменить то, как мы путешествуем», и преодолевать расстояния за более короткое время.

X-59 совершит свой первый полет весной-летом текущего года, пролетев над несколькими американскими городами. В рамках испытания будут собираться данные об уровне шума и реакции местного населения.

Lockheed Martin - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в авиастроении и проектировке авиакосмической техники.