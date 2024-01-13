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NASA представило тихий сверхзвуковой самолет X-59 для коммерческих авиаперевозок

Новый сверхзвуковой самолет способен достигать скорости 1488 километров в час со сниженным уровнем шума.
Елизавета Кондрикова 2024-01-13 06:54:01
© Фото: NASA, nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) совместно с Lockheed Martin представили экспериментальный тихий сверхзвуковой самолет X-59, способный преодолевать звуковой барьер с меньшим шумом. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

«Используя этот единственный в своем роде экспериментальный самолет, NASA стремится собрать данные, которые могли бы произвести революцию в авиаперевозках, проложив путь к новому поколению коммерческих самолетов, способных путешествовать быстрее скорости звука», - говорится в сообщении NASA.

Уточняется, что на данный момент в США стоит запрет на полеты со сверхзвуковой скоростью над сушей, чтобы избежать громких «звуковых ударов» на земле. Однако представленный самолет не будет вызывать характерных хлопков из-за инновационного дизайна, передает «360»

По словам разработчиков, воздушное судно сможет достигать скорости 1488 километров в час, что позволит «изменить то, как мы путешествуем», и преодолевать расстояния за более короткое время.   

X-59 совершит свой первый полет весной-летом текущего года, пролетев над несколькими американскими городами. В рамках испытания будут собираться данные об уровне шума и реакции местного населения.

Lockheed Martin - американская военно-промышленная корпорация, специализирующаяся в авиастроении и проектировке авиакосмической техники.

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