МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Специалисты МТО обеспечили продовольствием бойцов группировки «Север»

Продовольствие на позиции доставляют круглосуточно с помощью разных видов транспорта.
2024-11-03 07:19:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Север» в зоне специальной операции организовано постоянное тыловое обеспечение военных, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Они снабжают личный состав всем необходимым, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Продовольствие на позиции доставляют круглосуточно с помощью разных видов транспорта: от автомобилей до FPV-дронов. В зависимости от местоположения подразделения и боевых задач, которые им выполняются, продовольственная служба обеспечивает личный состав по разным нормам довольствия.

Ежедневно выпекается более 400 килограммов хлеба при помощи мобильной кухни-пекарни. Кроме того, на базе подразделения МТО бойцы могут постирать и отремонтировать форму, помыться в бане, которая работают круглосуточно, и отдохнуть.

На вещевом складе создан достаточный запас зимней обуви и одежды, которые военные получают на руки или транспортировкой на боевые позиции.  

В ходе подготовки к зиме подразделения МТО утепляют помещения и блиндажи. Подразделения группировки обеспечиваются всеми видами топлива, в том числе созданы запасы дров для печей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #тыл #Север #МТО #обеспечение #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 