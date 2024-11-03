Специалисты МТО обеспечили продовольствием бойцов группировки «Север»

Подразделениями материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Север» в зоне специальной операции организовано постоянное тыловое обеспечение военных, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения. Они снабжают личный состав всем необходимым, рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Продовольствие на позиции доставляют круглосуточно с помощью разных видов транспорта: от автомобилей до FPV-дронов. В зависимости от местоположения подразделения и боевых задач, которые им выполняются, продовольственная служба обеспечивает личный состав по разным нормам довольствия.

Ежедневно выпекается более 400 килограммов хлеба при помощи мобильной кухни-пекарни. Кроме того, на базе подразделения МТО бойцы могут постирать и отремонтировать форму, помыться в бане, которая работают круглосуточно, и отдохнуть.

На вещевом складе создан достаточный запас зимней обуви и одежды, которые военные получают на руки или транспортировкой на боевые позиции.

В ходе подготовки к зиме подразделения МТО утепляют помещения и блиндажи. Подразделения группировки обеспечиваются всеми видами топлива, в том числе созданы запасы дров для печей.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.