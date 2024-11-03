Мэр Нью-Йорка призвал жителей реже принимать душ из-за засухи

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей реже принимать душ, ремонтировать протекающие краны и другими способами экономить воду, пишет New York Post.

Городским властям города предписано подготовить планы по экономии водных ресурсов, а жителей призывают «беречь каждую возможную каплю» на фоне угрозы засухи.

В октябре был зафиксирован второй по продолжительности период без осадков за всю историю города. Комиссар городского департамента охраны окружающей среды заявил, что это был самый сухой октябрь за более чем 150 лет наблюдений.

Предупреждение о засухе - это первый из трех возможных уровней реагирования по экономии воды. Адамс представил его как шаг, который позволит предотвратить возможность еще большего дефицита воды в самом густонаселенном городе США.

Он попросил общественность внести свой вклад, например, закрывая краны во время чистки зубов и подметая тротуары вместо того, чтобы поливать их шлангами.

Мэр также призвал жителей сообщать об открытых пожарных гидрантах и ​​других уличных утечках.