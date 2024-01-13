Певица Александра Круглова спела для бойцов на Краснолиманском направлении

Российская певица Александра Круглова выступила с концертом для участников специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Вместе с ней к бойцам приехал солист фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

Концертная программа состояла из современных песен и классики русского рока. Военнослужащие подпевали и хлопали артистам.

«Ребята замечательные, встретили просто прекрасно. Знают песни, подпевали, танцевали как могли сидя, потому что по технике безопасности здесь все-таки особо не потанцуешь. Я здесь, чтобы подарить бойцам энергию, чтоб они знали, что нам всем нужна победа», - рассказала Александра Круглова.

Певица сказала, что получила от военнослужащих ответные эмоции и рада, что выступление, как они говорят, повлияло на них положительно.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.