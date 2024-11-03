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Мусоровоз и покусанные дети: что происходит в США перед выборами

В США прошла последняя неделя предвыборной гонки.
Федор Шеин 2024-11-03 19:49:14
© Фото: Maik Meyer Keystone Press Agency Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Два дня до момента истины – дня голосования на выборах президента США. Финальная неделя президентской гонки началась с новых скандалов и оскорблений, а спровоцировал их текущий президент Америки Джо Байден.

«Единственный мусор, который я вижу в нашей стране – сторонники Трампа», - сказал Байден.

«Мусором» Джо Байден назвал как минимум половину своей страны. Белый Дом моментально подключился к ситуации и попросту исключил эти слова из речи, а Камала Харрис тут же поспешила отказаться от своего пока что еще босса.

Однако Дональд Трамп воспользовался неосторожно брошенной фразой Байдена и уже на следующий день появился на публике в оранжевом жилете и на мусоровозе.


«Как вам мой мусоровоз? Это грузовик в честь Камалы и Джо Байдена», - сказал он журналистам.

Как нельзя лучше о лидерстве Трампа говорит количество фальсификаций и подтасовок, информация о которых всплывает и множится почти с каждым днем.

Что касается Камаллы Харррис, то за нее снова выступила избирательная электроника. Автоматы для голосования отказываются регистрировать голоса за Трампа и переписывают их на Харрис.

Нет сомнений в том, что демократы будут протаскивать Харрис всеми возможными способами, а правила голосования этому лишь способствуют: пришел, проголосовал и ушел - даже без проверки подлинности документов в некоторых штатах.

Также в последнюю неделю предвыборной гонки в США прошел традиционный день ужаса - праздник Хеллоуин. Лучше всех, по всей видимости, его отметил Джо Байден в сопровождении первой леди США Джилл Байден в костюме панды. Нынешний американский президент в этот день не только не забыл раздать конфеты в Белом Доме, но даже успел покусать детей в ярких костюмах.

О последней неделе предвыборной гонки и о ярких политических событиях этой недели в США смотрите в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #выборы в США #Джо Байден #Камала Харрис #Президентская гонка
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