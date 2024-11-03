Восточно-Карпатская операция: 80 лет назад была освобождена Украина

Восемьдесят лет назад Красная Армия освободила Украину от немецко-фашистских захватчиков. Только после того, как гитлеровцев полностью выбили за пределы СССР и началось освобождение Европы, стало понятно, какой ценой далась эта победа.

Около трех миллионов погибших советских солдат, свыше двух миллионов украинцев, вывезены за время оккупации на принудительные работы в Германию, полностью или частично разрушены свыше 700 городов, 28 тысяч уничтоженных сел и 10 миллионов человек, оставшихся без крова. Но это было лишь частью правды о том, что происходило на территории Украины. Со многих документов гриф секретности был снят совсем недавно.

«Они были засекречены не потому, что это государственная тайна, это моральная тайна. Что делали эти бандеровцы? Когда любой населенный пункт освобождался, то командир писал отчет, который отдавал в особый отдел. Вот вошли туда, значит, там три дома целых, остальные сожжены, там столько-то мирных жителей, все прочее. И вот то, что засекречено - рядом с деревней выкопан ров, где лежат 140 человек убитых женщин, стариков и детей. Ни одного пулевого ранения. Все забиты топорами и вилами», - объяснил историк, главный редактор федерального проекта «Россия - моя история» Александр Мясников.

Зверствовать на Украине последователи и сторонники Степана Бандеры начали еще в 1941 году. Этим украинские нацисты хотели доказать свою преданность Гитлеру. Потом были еврейские погромы и львовская резня. И все это - под объективы специально нанятых профессиональных фотографов, поэтому остались снимки этих чудовищных преступлений.

«Украина в лице Степана Бандеры, Романа Шухевича и Андрея Мельника, хотела получить некую власть, некий протекторат немецкий. Как бы они не говорили о своей государственности, о своем суверенитете, в первую очередь они должны были опираться на немецкие штыки. И мы не будем забывать, что и тот же Бандера, и тот же Мельник были завербованы немецкой разведкой и фактически выполняли разведывательно-диверсионные, а по пути и террористических задачи, которые в целом были на руку Германии», - рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Для Гитлера Украина прежде всего источником жизненного пространства и ресурсов. С 1938 года он говорил о создании Великой Украины под своим протекторатом. Но никакой автономии не было даже в планах. Украина должна была быть полностью зависима. Вассал третьего Рейха с абсолютно лояльной местной администрацией. Гитлер не скрывал своих намерений колонизировать Украину и заселить ее истинными арийцами.

Для «зачистки» территорий из бандеровцев создавались специальные карательные отряды. Они должны были выявлять и уничтожать всех сторонников советской власти, вылавливать партизан, расправляться с людьми другой крови и веры. По рассекреченным данным Министерства обороны России, за годы немецкой оккупации украинскими нацистами были зверски убиты более 100 тысяч человек, значительная часть из которых была украинцами.

Подробнее о зверствах украинских пособников немецко-фашистских захватчиков, о рассекреченных материалах Минобороны об освобождении Украины и о том, как современных киевский режим относится к своим освободителям смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».