МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог Губин: США выбрали Тайвань в качестве жертвы для конфликта с Китаем

После выборов президента Тайваня Пекин пойдет на демонстрацию собственной позиции, считает доцент ДВФУ Андрей Губин.
Максим Крюков 2024-01-13 17:17:01
© Фото: Karsten Wrobel, imageBROKER.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Тайвань был выбран Соединенными Штатами Америки и Японией в качестве жертвы и разменной монеты для эскалации конфликта с Китаем. Об этом заявил доцент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), кандидат политических наук Андрей Губин.

По его мнению, прошедшие на острове выборы президента приведут к тому, что Пекин прибегнет к демонстрации собственной позиции.

«Будут проведение учений и выдвижения к так называемой срединной линии в Тайваньском проливе. Пекин уже делает на протяжении последнего времени. Но, как мы видим, американцы и японцы активно это используют в собственных интересах и только демонизируют Китай», - добавил эксперт.

Собеседник телеканала предположил, что после проведенного голосования ситуация на острове в политическом плане практически не поменяется.

«Я думаю, что не очень сильно поменяется ситуация. К большому сожалению, от самих тайванцев мало что зависит. Будет меняться, может быть, характер риторики и заявлений», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Губин подчеркнул, что КНР придется проявить чудеса дипломатии, потому что в китайском правительстве понимают, что их подталкивают к необдуманным действиям, которые будут выгодны прежде всего американцам.

Ранее стало известно, что президентом Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который является сторонником независимости от КНР. Официальных итогов голосования пока нет, однако политик уже провозгласил свою победу, а его соперники - Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ - признали свое поражение и извинились перед избирателями. Сторонники Циндэ стали выходить на улицы с плакатами в поддержку и собираются в толпы на улицах в центре Тайбэя.

#Китай #сша #конфликт #политолог #Тайвань #наш эксклюзив #жертва
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»