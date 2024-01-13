Политолог Губин: США выбрали Тайвань в качестве жертвы для конфликта с Китаем

Тайвань был выбран Соединенными Штатами Америки и Японией в качестве жертвы и разменной монеты для эскалации конфликта с Китаем. Об этом заявил доцент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), кандидат политических наук Андрей Губин.

По его мнению, прошедшие на острове выборы президента приведут к тому, что Пекин прибегнет к демонстрации собственной позиции.

«Будут проведение учений и выдвижения к так называемой срединной линии в Тайваньском проливе. Пекин уже делает на протяжении последнего времени. Но, как мы видим, американцы и японцы активно это используют в собственных интересах и только демонизируют Китай», - добавил эксперт.

Собеседник телеканала предположил, что после проведенного голосования ситуация на острове в политическом плане практически не поменяется.

«Я думаю, что не очень сильно поменяется ситуация. К большому сожалению, от самих тайванцев мало что зависит. Будет меняться, может быть, характер риторики и заявлений», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Губин подчеркнул, что КНР придется проявить чудеса дипломатии, потому что в китайском правительстве понимают, что их подталкивают к необдуманным действиям, которые будут выгодны прежде всего американцам.

Ранее стало известно, что президентом Тайваня станет кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который является сторонником независимости от КНР. Официальных итогов голосования пока нет, однако политик уже провозгласил свою победу, а его соперники - Хоу Юи и Кэ Вэньчжэ - признали свое поражение и извинились перед избирателями. Сторонники Циндэ стали выходить на улицы с плакатами в поддержку и собираются в толпы на улицах в центре Тайбэя.