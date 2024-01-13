Исторические барельефы отреставрировали на станции метро Москвы «Новокузнецкая»

В московском метро на станции «Новокузнецкая» отреставрировали исторические барельефы. В первоначальный вид привели гипсовый фриз с изображением различных родов войск, сообщает «360» со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина.

Фриз расчистили от старых слоев краски. Кроме того, на нем устранили трещины и укрепили разрушенные фрагменты, а некоторые изготовили заново. На это ушло 9 месяцев.

Отмечается, что фризу вернули первоначальный цвет. Под бронзу затонировали элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны.