МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Исторические барельефы отреставрировали на станции метро Москвы «Новокузнецкая»

В первоначальный вид привели гипсовый фриз с изображением различных родов войск.
Сергей Лебедев 2024-01-13 17:31:01
© Фото: mos_sobyanin, Telegram © Видео: mos_sobyanin, Telegram

В московском метро на станции «Новокузнецкая» отреставрировали исторические барельефы. В первоначальный вид привели гипсовый фриз с изображением различных родов войск, сообщает «360» со ссылкой на столичного мэра Сергея Собянина.

Фриз расчистили от старых слоев краски. Кроме того, на нем устранили трещины и укрепили разрушенные фрагменты, а некоторые изготовили заново. На это ушло 9 месяцев.

Отмечается, что фризу вернули первоначальный цвет. Под бронзу затонировали элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны.

#Москва #метро #Сергей Собянин #реставрация #мэр #фриз #Новокузнецкая
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»