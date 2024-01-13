МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Домработница Селезневой опровергла известия об осложнениях у актрисы из-за COVID

По словам домработницы Галины, у народной артистки РФ Натальи Селезневой «просто простуда».
Максим Крюков 2024-01-13 16:07:01
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Домработница советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки Российской Федерации Натальи Селезневой Галина в разговоре со «Звездой» опровергла сообщения СМИ о том, что звезда комедий режиссера Леонида Гайдая экстренно обратилась к медикам с осложнениями из-за коронавируса.

«Приболели. Наталья Игоревна болеет», - сказала она.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что врачи диагностировали у актрисы фильмов «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию» острую инфекцию дыхательных путей, и сейчас она проходит курс терапии.

Однако, по словам Галины, у прославленной артистки «просто простуда», и с ней «все нормально».

#актриса #простуда #народная артистка РФ #наш эксклюзив #Наталья Селезнева
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»