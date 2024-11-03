На севере Турции произошел взрыв в жилой пятиэтажке

Мощный взрыв прогремел на севере Турции в городе Чорум. Об инциденте сообщает телеканал TRT Haber. Причины случившегося пока не установлены, но уже известно об одном погибшем.

«В пятиэтажном жилом доме на улице Османчик в Чоруме по неизвестным причинам произошел взрыв... Пострадали близлежащие дома и рабочие места... На место происшествия были направлены многочисленные службы безопасности и медики», - передал телеканал.

Кареты скорой помощи увезли с места происшествия нескольких раненых. Об их состоянии не сообщается.

Местные СМИ уточняют, что взрыв серьезно повредил здания на улице. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.