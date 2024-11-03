Неймар назвал королевой белорусскую теннисистку Соболенко

Нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Хиляль» и форвард сборной Бразилии Неймар восхитился белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, назвав ее королевой.

В своих социальных сетях он опубликовал совместное фото с девушкой на корте на Итоговом чемпионате WTA, который проходит в Эр-Рияде.

«Приятно было увидеться, королева», - подписал фотографию Неймар.

Арина Соболенко - первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах. В свои 26 лет она выиграла три турнира Большого шлема в одиночном разряде.

Кроме того, в активе Арины два турнира Большого шлема в парном разряде. Белоруска выиграла 23 турнира WTA. В составе сборной является финалисткой Кубка федерации.