Эксперт Андриевский объяснил, что за «шары» катаются под потолком по вечерам

Звуки перекатывающихся над потолком шаров не имеют с ними ничего общего. Об этом жильцам многоэтажек рассказал председатель совета директоров одной из инжиниринговых компаний Иван Андриевский.

«Есть два источника звуков... Первый - водосточные и канализационные трубы, когда там возникают элементы гидравлического удара и бывают моменты переката воды. Второй источник такого звука связан с температурными изменениями и их влиянием на конструкцию зданий», - объяснил Андриевский в интервью радио Sputnik.

Любопытный эффект рождается благодаря перепаду дневных и вечерних температур, что приводит к релаксации арматуры и прочих металлических конструкций. Под ее воздействием металлические пруты внутри бетонных плит изгибаются на доли миллиметра. Этого достаточно, чтобы жильцы слышали беспокоящий звук. Данное явление характерно для строений 70-80-х годов постройки, уточнил эксперт. Зимой оно встречается чаще.