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Эксперт Андриевский объяснил, что за «шары» катаются под потолком по вечерам

Эффект перекатывающихся под потолком шаров характерен для домов 80-х годов постройки, когда в железобетонных конструкциях попадались скрытые дефекты.
Ян Брацкий 2024-01-13 14:02:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Звуки перекатывающихся над потолком шаров не имеют с ними ничего общего. Об этом жильцам многоэтажек рассказал председатель совета директоров одной из инжиниринговых компаний Иван Андриевский.

«Есть два источника звуков... Первый - водосточные и канализационные трубы, когда там возникают элементы гидравлического удара и бывают моменты переката воды. Второй источник такого звука связан с температурными изменениями и их влиянием на конструкцию зданий», - объяснил Андриевский в интервью радио Sputnik.

Любопытный эффект рождается благодаря перепаду дневных и вечерних температур, что приводит к релаксации арматуры и прочих металлических конструкций. Под ее воздействием металлические пруты внутри бетонных плит изгибаются на доли миллиметра. Этого достаточно, чтобы жильцы слышали беспокоящий звук. Данное явление характерно для строений 70-80-х годов постройки, уточнил эксперт. Зимой оно встречается чаще.

#строительство #плита #многоэтажка #арматура
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