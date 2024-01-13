Признание и почет: президент «Звезды» Пиманов и его советник Харьков получили награды от МВД

Президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и его советник по информационному вещанию Алексей Харьков удостоились наград от министра МВД в День российской печати. Соответствующий указ подписал глава полицейского ведомства Владимир Колокольцев. Наши коллеги оказались в числе самых видных представителей массмедиа, благодаря работе которых телезритель получает достоверную и актуальную информацию о деятельности полиции.

Так, Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон», отмечен специальным призом «Полицейское признание», а Алексей Харьков удостоился нагрудного знака «За содействие МВД».

Кроме того, был отмечен вклад наших коллег из других телеканалов, изданий и информационных агентств. Ведомственные награды получили редактор отдела политики еженедельника «Аргументы и Факты» Екатерина Барова, главный редактор телеканала «Россия 24» Евгения Бекасова, обозреватель ТК «Россия» Павел Зарубин, гендиректор телекомпании «ТВ Центр» Юлия Быстрицкая, главный редактор - первый замгендиректора НТВ Александра Кошарницкая, Елена Лория - замглавного редактора газеты «Известия», первый заместитель главного редактора ИА «Интерфакс» Андрей Новиков, главный редактора «ИТАР – ТАСС» Михаил Петров, руководитель программы «Главная дорога» Илья Скрябин, а также коллеги из новых регионов и многие другие.

В своем обращении глава МВД России поблагодарил их за плодотворное сотрудничество, пожелал вдохновения, успехов и новых креативных проектов.